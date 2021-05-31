В Кремле не стали давать оценку заявлению МИД Белоруссии о провокациях на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию о якобы причастности российских олигархов к провокациям во время выборов в 2020 году. Он переадресовал этот вопрос в МИД Белоруссии.

"Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос министерству иностранных дел Белоруссии", – приводит слова Пескова ТАСС.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее рассказал, как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов из РФ после выборов президента в августе 2020 года.

По его словам, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон. В Белоруссии против некоторых членов координационного совета оппозиции возбудили уголовные дела. Тихановскую, которая после выборов уехала в Литву, Минск объявил в розыск.