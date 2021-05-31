В Кремле не стали комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев отказ Владимира Путина купаться в море с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это личное пространство президента РФ.

"Не безопасность, не здоровье – это я не знаю и не могу вам это (объяснить. – Прим. ред.), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этот счет информацией, не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – отметил Песков.

Совместные планы, как отметил пресс-секретарь президента РФ, были реализованы. А в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили общение и совершили вместе морскую прогулку.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Лукашенко искупаться в море во время визита в Сочи, на что тот дал согласие.