В Кремле не стали комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"
Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев отказ Владимира Путина купаться в море с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что это личное пространство президента РФ.
"Не безопасность, не здоровье – это я не знаю и не могу вам это (объяснить. – Прим. ред.), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этот счет информацией, не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – отметил Песков.
Совместные планы, как отметил пресс-секретарь президента РФ, были реализованы. А в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили общение и совершили вместе морскую прогулку.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Лукашенко искупаться в море во время визита в Сочи, на что тот дал согласие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: