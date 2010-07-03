Власти поддержали законопроект о госзакупках в сфере культуры

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы согласовали с правительством РФ законопроект, облегчающий систему госзакупок в сфере культуры, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Она напомнила, что прошли два мероприятия при участии представителей творческого сообщества, руководителей театров и представителей правительства РФ, посвященных обсуждению законопроекта. В итоге представители правительства поддержали концепцию законопроекта, а имеющиеся разногласия планируется снять ко второму чтению, передает Агентство "Москва".

Ямпольская добавила, что ближайшие дни в Думе надеются получить положительный отзыв правительства, что позволит вынести законопроект на рассмотрение в первом чтении уже 9 апреля. Она предположила что законопроект примут до завершения весенней сессии.