Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

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Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава России подчеркнул, что в 2023 году отношения РФ и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства.

По мнению Путина, был поддержан содержательный политический диалог, также хорошие результаты приносило сотрудничество в научно-технической, гуманитарной, торгово-экономической и других областях.

Президент РФ сообщил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по актуальным вопросам как двусторонней, так и международной повестки на благо народов и в интересах упрочения стабильности и безопасности в Каспийском и Центрально-азиатском регионах.

По информации издания, Путин пожелал Бердымухамедову, его близким и родным успехов и крепкого здоровья, а всем гражданам Туркменистана – процветания и благополучия.

В мае президент Туркмении прибыл в Москву для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого Путин провел встречу с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством".

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