Путин подписал закон о международных железнодорожных перевозках в Калининградской области

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Владимир Путин подписал закон о международных железнодорожных перевозках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Закон распространяет действие конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) на новые ж/д участки Калининградской области.

В материалах документа отмечается, что распространение конвенции на железнодорожные участки данного региона упростит оформление перевозок грузов при международном ж/д сообщении. Это позволит увеличить объемы подобных перевозок в направлении Балтийского бассейна.

Ранее Путин рассказал, как повлияет запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам главы государства, авиационные перевозки в этом направлении перестанут существовать.