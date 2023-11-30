Путин выразил соболезнования жене Киссинджера в связи с его смертью

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Нэнси в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В тексте российский президент назвал Киссинджера "выдающимся" дипломатом, "мудрым и дальновидным" государственным деятелем, который на протяжении долгого времени пользовался "заслуженным авторитетом во всем мире".

"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности", – подчеркнул он.

По мнению Путина, деятельность экс-госсекретаря позволила выйти на важнейшие договоренности между Америкой и СССР, способствовавшие укреплению глобальной безопасности.

Лидер РФ уточнил, что много раз лично общался с "этим глубоким, незаурядным человеком", добавив, что сохранит о нем "самую светлую память". Президент пожелал Нэнси Киссинджер, а также всем близким и родным покойного "душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты".

О смерти Киссинджера стало известно 30 ноября. Он скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

В марте политик отмечал, что вторая холодная война будет опаснее, чем первая. По его мнению, новый конфликт может начаться между Китаем и США.