Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также всех граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Согласно документам, опубликованным на портале правовой информации, закон вступит в силу с 1 января будущего года. Размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен 4 тысячами рублей в год.
В законе об освобождении от уплаты НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, уточняется, что от налога на доходы физлиц теперь будут освобождаться доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы, полученные пострадавшими, а также их родственниками.
В настоящее время от налогообложения освобождается материальная помощь, а также стипендии студентов и аспирантов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что закон, освобождающий от НДФЛ студентов, призван устранить правовую несправедливость в отношении тех, кому учебные заведения выделяют помощь, как нуждающимся.
Документ разработали депутаты во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. Отмечалось, что налогообложению не подлежат стипендии студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений и другие категории учащихся.
При этом вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая материальная помощь не отличается от той, которая оказывается сотрудникам, однако облагается НДФЛ.
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