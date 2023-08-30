Кремль официально сообщит о сроках визита Эрдогана в РФ на днях – Песков

Фото: kremlin.ru

В скором времени Кремль выступит с официальным заявлением относительно сроков визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, когда стоит ожидать переговоров, которые пройдут между Владимиром Путиным и турецким лидером.

"Она (встреча Путина и Эрдогана – Прим. ред.) пройдет скоро, в России. И буквально на днях мы дадим официальное сообщение", – сказал он.

Ранее турецкие СМИ заявляли, что встреча Путина и Эрдогана должна состояться в Сочи 4 сентября. До этого такую же информацию передавали дипломатические источники в Турции.

28 августа Песков подтверждал, что встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени и о ее точных датах сообщат позже. По его словам, это связано с договоренностями с турецкой стороной относительно анонса встречи.

Отмечалось, что в рамках встречи российский и турецкий лидеры могут обсудить вопросы, связанные с новой формулой зерновой сделки, которую выработает Анкара.



Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки