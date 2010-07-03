Сенатор оценил заявление о развале Украины из-за "экспериментов"

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы о том, что через несколько лет Украина может перестать существовать как государство из-за "политических экспериментов". Слова Цекова приводит RT.

"Те люди, которые поддерживали "майдан", которые фактически были согласны со всем тем, что происходит на Украине, – это вот небезызвестный Кива сейчас все-таки прозрел. В общем-то это является свидетельством того, что и на Украине многие прозрели", – отметил сенатор.

Он добавил, что сейчас к власти на Украине пришли не вполне подготовленные к законодательной и политической деятельности люди.

Ранее Кива заявил, что украинское правительство стремится выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и хочет понравиться Международному валютному фонду, игнорируя нужды населения. Он предположил, что будет большой победой, если Украина сможет "пережить" 2020 год.