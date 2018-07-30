Фото: ТАСС/Астафьев Александр

В Крыму запустили первое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", которое будет курсировать по маршруту Севастополь – Ялта. В торжественной церемонии принял участие Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Вместе с председателем правительства на севастопольском морвокзале присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор города Дмитрий Овсянников, представители концерна "Калашников" и судостроительного завода "Вымпел".

Первый коммерческий рейс "Кометы", достроенной в Севастополе и уже прошедшей испытания в Черном море, состоится 1 августа.

Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: 95 человек – в основном и 25 – в салоне повышенной комфортности. Экипаж состоит из пяти человек.

Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 километров в час).

Ранее сообщалось, что строители приступили к работам по прокладке верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста.