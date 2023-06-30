Путин поручил изучить возможность замены санкционных товаров на аналогичные по контрактам

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Владимир Путин поручил правительству РФ продумать возможность замены попавших под санкции иностранных товары на аналогичные в ходе исполнения контрактов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что возможность замены также коснется товаров, при производстве которых используются комплектующие изделия или иностранные материалы, а также товаров, содержащих иностранные комплектующие изделия, ввоз которых запрещен в РФ в результате мер ограничительного характера. Аналогичные товары должны будут соответствовать техническому заданию.

Ранее Путин сказал, что России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных брендов. Он предложил это делать в социальных сетях, СМИ и новых медиа. При этом президент подчеркнул, что подобные программы должны быть у каждого региона.

До этого лидер РФ во время беседы с руководителем ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым заявил, что отечественным дизайнерам одежды повезло, так как иностранные компании освободили для них рынок объемом 2 триллиона рублей. Также, по его словам, освобождены 2 миллиона квадратных метров торговых площадей.

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