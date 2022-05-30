Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности РФ

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Владимир Путин в ходе совещания с постоянным членами Совбеза России предложил его участникам обсудить вопросы внешней политики, а также безопасности страны.
"Обсудим <...> два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России", – сказал президент.
После этого глава государства предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову выступить с соответствующим докладом.
Помимо Путина и Лаврова в мероприятии приняли участие в том числе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее Лавров усомнился в том, что антироссийские санкции будут когда-либо отменены. По его словам, скорость их введения и объем указывают на то, что они готовились достаточно давно.
Глава российской дипломатии также отметил, что санкции призваны сдерживать развитие России, а не повлиять на ситуацию вокруг Украины. Он считает, что Москва мешает Западу утвердить однополярный мир.
РФ не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан – Лавров
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