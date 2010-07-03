Володин выбрал самый важный закон апреля

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Поправки, упростившие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их качества, являются наиболее важным законом, принятым Госдумой в апреле. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщают "Дни.ру".

"Это будет способствовать эффективной реализации национальных проектов", – сказал Володин, отметив, что поправки сократят сроки проведения закупок, упростят их для малого бизнеса и облегчат получение лекарств тяжелобольным людям.

Председатель нижней палаты выделил работу комитета по культуре. Его члены активно участвовали в разработке и обсуждении поправок, совершенствующих госзакупки в профильной сфере.

Самыми активными парламентариями в уходящем месяце спикер Госдумы счел Николая Николаева, Алексея Куринного, Федота Тумусова и Сергея Жигарева.

Ранее Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой из-за того, что она допускает нецензурные выражения на своих страницах в соцсетях.