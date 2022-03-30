Мединский дополнительно разъяснит итоги переговоров в Стамбуле – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский дополнительно разъяснит итоги последней встречи, передает Life.ru.

"Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать", – отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава делегации от России уже доложил о ключевых моментах главе государства.

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахче в Стамбуле. Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что общение было конструктивным, а Киев представил понятно сформулированную позицию.

Вечером 29 марта итоги встречи между собой обсудили Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе беседы Путин проинформировал своего коллегу о мерах России по обеспечению гуманитарной помощи мирным жителям Украины, а также об их эвакуации в безопасные зоны, в том числе из Мариуполя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.