Песков прокомментировал данные о возможном ударе США по объектам в Иране

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Россия не приветствует действия, которые усиливают напряженность на Ближнем Востоке, ведут к дестабилизации ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о возможном "ударе возмездия" США по иранским объектам.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас в регионе наблюдается "и без того избыточный конфликтный потенциал", а также достаточно тревожный уровень напряженности.

Песков заявил, что Москва выступает за действия по деэскалации напряженности. Он уверен, что это единственное, что может помочь предотвратить дальнейшее "расползание" ближневосточного конфликта и выйти на деконфликтинг.



"Сейчас это для нас чрезвычайно важно", – заключил представитель Кремля.

Ранее в СМИ сообщалось, что США могут ударить по иранским военным в Сирии и Ираке в ответ на атаку на американскую базу. Если удары по военным будут одобрены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, то их нанесут в течение нескольких дней "волнами", то есть по ряду целей.

Трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье, 28 января. Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.

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