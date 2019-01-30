Москва одной из первых занялась проблемой курения вейпов несовершеннолетними

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что столица стала одним из первых городов, занявшихся решением проблемы курения вейпов и электронных кальянов среди несовершеннолетних.

"Москва одной из первых подняла тему о необходимости правового решения этого вопроса. К сожалению, пока в федеральном законодательстве существует пробел, а устройства для нагревания табака и другие устройства, имитирующие курение табака, набирают все большую популярность среди молодежи", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

Сегодня Мосгордума приняла во втором и окончательном чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов.

Ученые считают, что курение вейпа может стать причиной развития рака и привести к повреждениям ДНК.