Ученые предупредили об опасности вейпа

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Вейп может стать причиной развития рака и привести к повреждениям ДНК, выяснили исследователи из Миннесотского университета в США.

Исследователи собирали образцы слюны у испытуемых до и после того, как они пользовались электронной сигаретой в течение 15 минут. В анализе участвовали пять добровольцы. Ученые обнаружили в образцах значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля – все они способны повреждать ДНК, провоцируя онкологические заболевания, сообщает "Газета.ру".

Исследователи планируют расширить исследование среди вейперов и уточнить данные. Предполагается также сравнить слюну обычных курильщиков и тех, кто предпочитает электронные сигареты.

Ранее американские ученые исследовали курение электронных сигарет и пришли к выводу, что эта вредная привычка у беременной женщины может вызвать деформацию лица у ребенка. Исследования проводили на эмбрионах лягушек, похожих по развитию на человеческие.