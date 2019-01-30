Коллега Арашукова прокомментировала задержание сенатора

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Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

"Могу сказать, что для нас это было неожиданностью. То, что мы услышали, конечно, шокировало. В любой ситуации всегда закон сработает. Закон действительно един для всех", – цитирует Тимофеева RT.

32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Перед задержанием палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Арашукову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенатор пытался покинуть зал заседаний палаты во время доклада генпрокурора Юрия Чайки по предъявляемым ему обвинениям, но она попросила его вернуться на место.