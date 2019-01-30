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16:55

Орешкин объяснил негативные итоги Давосского форума

власть экономика

16:55

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Фото: ТАСС/GIAN EHRENZELLER

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Давосский форум прошел "довольно негативно" из-за ухудшения настроения мирового сообщества в последние годы и существенного замедления глобальной экономики в четвертом квартале. Об этом он заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает РИА Новости.

Этому предшествовал вопрос президента об итогах Всемирного экономического форума в Давосе, прошедшего в конце января. Путин в шутку назвал Орешкина туристом, хотя он возглавлял российскую делегацию на форуме.

По словам Орешкина, замедление экономического роста связано в том числе с тем, что "торговые войны начинают разбивать мир на отдельные блоки и рушится та система, которая работала все последние годы". По данным ВТО, из-за различных ограничений мировая торговля потеряла около полутриллиона долларов за прошлый год.

Россия планировала не ехать на форум после отказа организаторов пригласить Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за попадания в санкционный список США. Затем с бизнесменов все-таки сняли ограничения.

власть экономика

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