Делегацию РФ на экономический форум в Давос возглавит Максим Орешкин

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме, который будет проходить в Давосе, возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января.

Ранее стало известно, что организаторы Всемирного экономического форума сняли ограничения в отношении российских бизнесменов.

В начале ноября газета Financial Times сообщила, что организаторы Давосского форума не пригласили Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за санкций США против бизнесменов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет участвовать в форуме, если организаторы не изменят свое решение.