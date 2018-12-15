Российских бизнесменов пригласили на форум в Давос

Фото: ТАСС/Xu Jinquan/Zuma
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения в отношении российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.
В начале ноября газета Financial Times сообщила, что организаторы Давосского форума не пригласили Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за санкций США против бизнесменов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если решение организаторов не изменится.
Дерипаска, Вексельберг и Костин попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Кроме них ограничения коснулись Алексея Миллера, Кирилла Шамалова, Игоря Ротенберга и Сулеймана Керимова. Богатейшие россияне потеряли за день почти 12 миллиардов долларов.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: