Российских бизнесменов пригласили на форум в Давос

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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения в отношении российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.

В начале ноября газета Financial Times сообщила, что организаторы Давосского форума не пригласили Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за санкций США против бизнесменов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если решение организаторов не изменится.

Дерипаска, Вексельберг и Костин попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Кроме них ограничения коснулись Алексея Миллера, Кирилла Шамалова, Игоря Ротенберга и Сулеймана Керимова. Богатейшие россияне потеряли за день почти 12 миллиардов долларов.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января.