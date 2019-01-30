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10:55

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

власть

10:55

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Фото: depositphotos/wastesoul

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем автомобиля, сообщает Агентство "Москва".

"Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов", – заявил Свищев.

Депутат напомнил, что в России действует запрет на использование мобильных телефонов за рулем. "А что, сигареты хуже что ли? Или лучше? Угрозу жизням людей в этом случае они несут одинаковую", – сказал парламентарий.

Свищев подчеркнул, что курящий водитель отравляет не только свое здоровье, но и здоровье пассажиров.

Ранее стало известно, что в 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей за курение в неположенных местах. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

власть

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