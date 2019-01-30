Минюст уточнил детали разрабатываемых антикоррупционных изменений

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Законопроект об освобождении чиновников от ответственности за вынужденные нарушения антикоррупционных требований не будет затрагивать ответственности за преступления.

Как уточнили РИА Новости в Минюсте, речь идет о несоблюдении государственными служащими ограничений, которые установлены законодательством вследствие объективных обстоятельств.

Собеседник агентства отметил, что рассмотрение нарушений и определение объективности поручат комиссиям по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Чиновников могут перестать наказывать за "вынужденную" коррупцию



Ранее сообщалось, что Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому нарушение антикоррупционных требований, совершенное вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не будет считаться правонарушением.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов пояснил, что Минюст совместно с Минтрудом и Генеральной прокуратурой "приводит в соответствие антикоррупционное законодательство".