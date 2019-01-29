В НАК прокомментировали инициативу об отмене наказания за "вынужденную коррупцию"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Минюст хочет отменить наказание за "вынужденную коррупцию". Таким образом, чиновников могут перестать наказывать за злоупотребление служебным положением, если выяснится, что избежать этого было невозможно.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в разговоре с порталом Москва 24 пояснил, что Минюст совместно с Минтрудом и Генеральной прокуратурой "приводит в соответствие антикоррупционное законодательство с учетом тех проблем правоприменения, которые появились в ходе реализации данных законов".

По словам собеседника портала Москва 24, бывают случаи, когда госслужащие в силу внешних, не зависящих от них обстоятельств, не могут поступить в соответствии с законом.

"Мы сталкиваемся с параллельной реальностью. У нас есть закон, запрещающий чиновникам иметь зарубежные финансовые счета. Как только закон вступал в силу, уже вводились персональные санкции против определенного круга лиц. Недавно разбирали кейс с одним сотрудником, который заявил, что не может закрыть заявленные и задекларированные счета из-за санкций. Есть ряд стран, где по законодательству дистанционно закрыть счета невозможно", – пояснил Кабанов.

Сегодня такого служащего должны уволить, то есть законом не принимаются в расчет обстоятельства, что он не пытается скрыть эти счета или тайно пользоваться ими, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета.

Такая же проблема существует и по вопросу гражданства, по различным формам отчетности или когда супруги находятся в "предразводном" состоянии, добавил эксперт.

"Они еще юридически состоят в отношениях, но они не находятся в состоянии общения. Когда идет в компании декларирование, супруг или супруга могут из личных побуждений не хотеть подавать декларацию. Мы же не можем человека заставить. Декларация не сдана – что мы должны сделать с тем, кто добровольно сдал свои декларации? Свои он сдал. Мы, единственное, должны будем его увольнять. За что? У него есть непреодолимые обстоятельства", – рассуждает собеседник портала Москва 24.

Основная задача в плане по противодействию коррупции на 2018-2020 годы – это привести в соответствие эти нормы, то есть сделать необходимые поправки, пояснил эксперт.

"Я не вижу ничего страшного в этих нормах. Ряд специалистов заявили, что будут лазейки. Лазейки можно где угодно придумать, когда человек захочет. Для этого уровень работы по антикоррупционым мерам усиливается. Поэтому я не вижу никакой угрозы", – заявил Кабанов.

По словам председателя НАК, в законе будет указан конкретный список случаев и практических ситуаций "с учетом наработанных практик правоприменения", в которых чиновники будут освобождаться от ответственности.

Чиновников могут перестать наказывать за "вынужденную" коррупцию



Евгения Маркова