Путин подписал закон о продлении программы маткапитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года, а также закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Эти законы начнут действовать с 1 января 2018 года. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщают "Аргументы недели".
Отмечается, что в нынешней редакции закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" действие программы маткапитала должно было завершиться 31 декабря 2018 года.
Кроме того, если до этого родители малыша могли использовать маткапитал для улучшения жилищных условий или же направить его на образование ребенка, на пополнение накопительной части пенсии его матери. а также на лечение ребенка с ограниченными возможностями.
Новый закон также позволяет оплачивать из средств маткапитала услуги дошкольного образования.
С 1 января следующего года семьям с первенцем будут выплачивать пособия, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Уточняется, что средний размер выплат в 2018 году составит более 10,5 тысячи рублей, в 2019 году – более10,8 тысячи рублей, а в 2020 году – свыше 11 тысяч рублей.
26 декабря закон о продлении программы маткапитала до конца 2021 года был одобрен Советом Федерации.
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