Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2021 года

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Российские сенаторы одобрил закон, продлевающий действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Решение об этом Совет Федерации принял на заседании 26 декабря.
Как отмечает Агентство "Москва", по этому закону, семьи могут направлять средства материнского капитала на оплату дошкольных образовательных услуг.
Кроме того, документ предусматривает возможность до того времени, когда ребенку исполнится три года, использовать маткапитал на уплату первоначального взноса или для погашения долга и процентов по кредитам на приобретение жилья, включая ипотеку.
Денежные средства маткапитала также разрешено расходовать на приобретение товаров или услуг, необходимых для социальной адаптации и интеграцию детей-инвалидов.
21 декабря закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы. Документ в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин.
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