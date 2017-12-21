Депутаты Госдумы продлили программу маткапитала до конца 2021 года

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Документ внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин.

Программа рассчитана на сохранение позитивных демографических тенденций в стране, передает Агентство "Москва".

По закону родители смогут использовать пособия на оплату дошкольных образовательных услуг. Также до того, как ребенку исполнится три года, деньги можно потратить на оплату первоначального взноса или погашение кредита, включая ипотеку.

Кроме того, предполагается расходование маткапитала на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

Во втором чтении депутаты Госдумы одобрили президентский законопроект о маткапитале 20 декабря.

Ранее парламентарии приняли закон, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребенка.