Путин посоветовал чиновникам в Сибири носить шапки

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Надеть шапки посоветовал Владимир Путин чиновникам во время видеосовещания по ситуации в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили "Вести".

На встрече в онлайн-формате присутствовали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Все они во время телемоста находились на улице. Температура воздуха в Иркутской области была -20 градусов.

Отмечается, что перед началом совещания чиновники сняли капюшоны и головные уборы. А Торопкин и вовсе отбросил шапку в сторону. Однако Владимир Путин счел это лишним.

"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", – сказал президент.

Позднее мэр Усолья-Сибирского отметил, что полчаса даже в холод потерпеть можно было.

Ранее Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса шуточно высказался насчет расположениясвоего кресла. Лидер, обратив внимание, что сидит вдали от всех, пошутил: "Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?"

