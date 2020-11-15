Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин шуточно высказался насчет своего кресла. Оно стояло на расстоянии от других участников встречи. Об этом сообщают "Вести.ру".

На совещании поднимались вопросы по ядерному оружию. Такие темы носят секретный характер. Обсуждать их по видеосвязи невозможно, поэтому участники общались лично.

В резиденции главы государства соблюдается определенная дистанция, обусловленная эпидемиологическими рекомендациями.

Путин, обратив внимание, что сидит вдали от всех, пошутил: "Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?"

"Владимир Владимирович, мы вас боимся", – отшутился в ответ министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин пошутил на предмет возникновения коронавирусной инфекции. Во время заседания Совета по культуре, где обсуждался вопрос финансирования цирков со зверями, президент упомянул причастность летучих мышей к вспышкам вируса.

