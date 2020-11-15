Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:05

Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин шуточно высказался насчет своего кресла. Оно стояло на расстоянии от других участников встречи. Об этом сообщают "Вести.ру".

На совещании поднимались вопросы по ядерному оружию. Такие темы носят секретный характер. Обсуждать их по видеосвязи невозможно, поэтому участники общались лично.

В резиденции главы государства соблюдается определенная дистанция, обусловленная эпидемиологическими рекомендациями.

Путин, обратив внимание, что сидит вдали от всех, пошутил: "Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?"

"Владимир Владимирович, мы вас боимся", – отшутился в ответ министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин пошутил на предмет возникновения коронавирусной инфекции. Во время заседания Совета по культуре, где обсуждался вопрос финансирования цирков со зверями, президент упомянул причастность летучих мышей к вспышкам вируса.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать