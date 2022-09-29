Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель

Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Был проведен содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", – отмечается в материале.

Главы двух государств оценили динамику торгово-экономических связей и заметный прирост товарооборота.

Кроме того, Путин рассказал Эрдогану о результатах прошедших референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства", – сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ обратил внимание на то, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями:

Устава ООН;

международных пактов о правах человека 1966 года;

хельсинкского Заключительного акта 1975 года.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Небензя призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



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