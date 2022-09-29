Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель
Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Был проведен содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", – отмечается в материале.
Главы двух государств оценили динамику торгово-экономических связей и заметный прирост товарооборота.
Кроме того, Путин рассказал Эрдогану о результатах прошедших референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
"Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства", – сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ обратил внимание на то, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями:
В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.
Небензя призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".
Новости часа: договоры о вхождении в состав РФ новых территорий подпишут 30 сентября
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