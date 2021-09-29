Песков назвал выдачу Буркова позитивным шагом в отношениях РФ и США

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Выдача Соединенными Штатами российского программиста и хакера Алексея Буркова может позитивно сказаться на отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли в дальнейшем последовать отправка в США заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

"Объявлений об этом не было, шагов в этом плане не делалось", – сказал Песков.

Песков добавил, что при переговорах с США иногда поднимается тема, связанная с Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже, и Тревором Ридом, который осужден за нападение на правоохранителей.

Накануне стало известно, что Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, экстрадировали из США в РФ.

Россиянин обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, а также создании вредоносного ПО.

Ранее сообщалось, что Буркову грозит до 80 лет тюрьмы.

При этом в пресс-службе Минюста США отметили, что на деле приговоры по делам за федеральные преступления оказываются меньше максимально возможного наказания.

