Песков назвал выдачу Буркова позитивным шагом в отношениях РФ и США

Фото: МВД РФ/ТАСС
Выдача Соединенными Штатами российского программиста и хакера Алексея Буркова может позитивно сказаться на отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли в дальнейшем последовать отправка в США заключенных, находящихся в российских тюрьмах.
"Объявлений об этом не было, шагов в этом плане не делалось", – сказал Песков.
Песков добавил, что при переговорах с США иногда поднимается тема, связанная с Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже, и Тревором Ридом, который осужден за нападение на правоохранителей.
Накануне стало известно, что Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, экстрадировали из США в РФ.
Россиянин обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, а также создании вредоносного ПО.
Ранее сообщалось, что Буркову грозит до 80 лет тюрьмы.
При этом в пресс-службе Минюста США отметили, что на деле приговоры по делам за федеральные преступления оказываются меньше максимально возможного наказания.
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