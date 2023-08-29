Мишустин поручил развивать программы высшего и среднего образования в турсфере

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Михаил Мишустин поручил совместно с регионами и представителями туристического бизнеса развивать программы образования в сфере гостеприимства. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по развитию туризма.

"Индустрия гостеприимства динамично развивается и требует все больше профессионально подготовленных сотрудников. Очевидно, что их нужно в буквальном смысле слова "растить", – отметил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что туда войдет проект "Профессионалитет". Мишустин указал, что молодых людей необходимо вовлекать в процессы в ходе их учебы и применять практико-ориентированный подход.

Премьер добавил, что в настоящее время появился ряд главных задач.

"Для их решения, конечно, надо проработать четкие и понятные действия, которые в первую очередь будут способствовать его динамичному развитию, придадут также импульс таким важным сферам, как транспорт, промышленность, торговля, и многим другим", – сказал Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ежегодный базовый государственный бюджет туризма в РФ будет достигать 48 миллиардов рублей. На реализацию задач нацпроекта было направлено более 150 миллиардов рублей, добавил он.

До этого сообщалось, что осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%. В то же время по сравнению с осенью 2022 года отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%.

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