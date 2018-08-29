В Мосгордуме поддержали предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

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Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев прокомментировал предложения Владимира Путина по внесению изменений в пенсионное законодательство.

"Я очень рад, что прозвучало довольно убедительное, четкое выступление президента. Отрадно, что Владимир Владимирович озвучил те предложения, которые позволят смягчить переходный период", – цитирует Антонцева Агентство "Москва".

Он выразил мнение, что все предложения российского лидера реализуют в полном объеме.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам 29 августа. Глава государства подробно изложил свою позицию по поводу изменений пенсионной системы.

Он также внес несколько предложений по поправкам к проекту закона. Президент заявил, что пенсионный возраст для женщин должен вырасти на пять, а не на восемь лет.

Кроме того, российский лидер посчитал необходимым сократить стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин до 37 лет, а для мужчин – до 42 лет.