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Веерная раздача денег во время пандемии не оправдала себя ни в одной стране, в то время как адресная помощь в России доказала эффективность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Представитель Кремля пояснил, что за веерной раздачей денег всегда следует рост инфляции, и назвал подобные меры популизмом.

"А оказание адресной помощи тем в бизнесе, тем малоимущим слоям, кто больше всего нуждается, это доказало свою эффективность в нашем случае", – отметил Песков.

Он добавил, что сейчас в отличие от прошлого года не вводятся новые меры поддержки граждан и экономики на фоне пандемии благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам.

Песков напомнил о локдауне, который вводился в России в 2020 году.

"Мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее. Это требовало точечных мер помощи", – сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что в настоящее время экономика работает.

Он согласился, что трудности сохраняются, однако в сравнении с прошлым годом ситуация существенно улучшилась, а массированная помощь больше не требуется.

Ранее сэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в борьбе с коронавирусом нужно применять не только ограничения. По его словам, важно подобрать такой подход, чтобы сохранить экономику.

