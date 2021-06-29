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Москва 24

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Общество

13:24

Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об обысках у главреда издания "Проект" Романа Баданина и его журналистов, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в Кремле не знают сути предъявляемых журналистам претензий, а об обысках ему стало известно из СМИ.

"Существуют законные основания для таких действий, мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, мы знаем также из сообщений СМИ. Наверное, нужно за такими деталями обращаться в МВД", – сказал Песков.

Он добавил, что с последним расследованием "Проекта" ознакомиться у него еще не было возможности.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера проводятся обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

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