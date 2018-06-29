Дипломаты России и США обсудили ядерную проблему Корейского полуострова

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29 июня в Москве прошли переговоры посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова со спецпредставителем Госдепа США по КНДР Марком Ламбертом, говорится в заявлении российского министерства.

Также с Ламбертом встретился заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулово. Стороны обменялись мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова.

Ранее стали известны место и дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры двух стран проведут переговоры в Хельсинки 16 июля.

Планируется, что переговоры тет-а-тет продлятся несколько часов. После этого президенты выступят на совместной пресс-конференции.

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