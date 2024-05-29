Песков назвал очевидной позицию Польши по применению Киевом западного оружия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидным решение Польши разрешить украинским военным использовать польское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, это решение было ожидаемым еще до официального заявления заместителя главы Минобороны Польши Цезария Томчика.

"Мы уже неоднократно комментировали ситуацию с ударами, в частности, недавно об этом говорил президент. Рекомендую вспомнить его слова", – подчеркнул Песков.

Ранее Томчик заявил, что власти Польши приняли решение не ограничивать использование Украиной их вооружения для ударов по территории РФ. Он также уточнил, что Варшава запланировала отправку 45-го пакета военной помощи для Украины, а общий объем вложений в страну за последние годы составил примерно 15–20 миллиардов злотых (3,75–5 миллиардов долларов).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. По его словам, Североатлантический альянс заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз.

