Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

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Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение приняли для того, чтобы усовершенствовать деятельность ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения, чтобы реализовать задачи и функции, отнесенные к ведению коллегии ВПК.

Ранее сообщалось, что Военно-промышленная комиссия России при подготовке новой государственной программы вооружения на 2024–2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Это произойдет в ближайшее время.

РФ располагает многими важными для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые необходимо доработать. На данный момент в составе ВМФ РФ лишь один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году.