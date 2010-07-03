Совфед одобрил закон о штрафе для беременных за повторное правонарушение

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совфеде одобрили правительственный закон, предусматривающий штраф в размере до 2,5 тысячи рублей за повторное правонарушение для тех, к кому не могут применить обязательные работы или административный арест. Штрафовать будут совершивших повторное правонарушение в течение одного года, передает Агентство "Москва".



В сопроводительных документах говорится, что административный арест не может применяться к беременным, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, и инвалидам I и II групп. Обязательные работы нельзя применять к беременным, женщинам с детьми до трех лет, а также инвалидам I и II групп.

Как уточняется, это позволяло указанным лицам избегать административной ответственности за совершение правонарушений.

Депутаты Госдумы приняли закон в третьем чтении.

Ранее сообщалось, что ГИБДД России хочет повысить размер штрафов за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами. Замглавы Госавтоинспекции Александр Быков отметил, что сейчас многие воспринимают такие штрафы как плату за проезд. При этом нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, становится больше на 10% ежегодно. Это значит, что наказание не выполняет профилактической роли, отметил Быков.