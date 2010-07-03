В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Исаакиевского собора и РПЦ

В Кремле не знают, что послужило поводом для публикаций о якобы отказе властей Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какой-то официальной информацией на этот счет мы не располагаем, мы не знаем, что стало первоисточником для этих публикаций, которые сегодня появились ", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Он отметил, что это один из крупнейших исторических объектов, представляющий интерес для Кремля.
Ранее появились сообщения, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ снят с повестки.
В 2016 году власти Санкт-Петербурга распорядились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Однако договор о передаче собора не подписали.
Решение передать Исаакиевский собор РПЦ вызвало протесты со стороны многих россиян.
Противники передачи считали, что это нарушает их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также участие в культурной жизни.
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