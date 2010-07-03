Правительство отказалось от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

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Власти РФ сняли с повестки вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"Тема закрыта. Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос", – цитирует РБК источник в правительстве.

РПЦ не подавала в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга новой заявки о передаче религиозного сооружения в свое ведение.

В декабре 2016 года власти Санкт-Петербурга распорядились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Однако договор о передаче собора не был подписан. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил, что после передачи Исаакиевский собор сохранит музейные функции.

Решение передать Исаакиевский собор РПЦ вызвало протесты со стороны многих жителей как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. Законность передачи собора РПЦ также пытались оспорить в судах.

Противники передачи считали, что это нарушает их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также участие в культурной жизни. В марте 2017 года Смольнинский районный суд подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче здания Церкви.