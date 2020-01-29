Минтранс РФ планирует ужесточить контроль за водителями автобусов к 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта России готовит проект постановления по ужесточению контроля за возрастом парка автобусных перевозчиков, а также разрешительными документами водителей автобусов, говорится на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре текущего года.

Как говорится в пояснениях к документу, у инспекторов Госавтодорнадзора недостаточно полномочий для проверки водителей автобусов.

Уточняется, что проблемы возникают при проверке ведения водителем путевой документации, оформления транспорта, наличия карты маршрута регулярных перевозок, договора фрахтования или заказ-наряда, свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика.

"Нередки случаи, когда водитель автобуса или грузового транспортного средства отказывается предоставлять документы для проверки, ссылаясь на отсутствие у него такой обязанности. Кроме того, в ходе проверки правильности заполнения путевой документации у сотрудников Госавтодорнадзора отсутствует право требования предъявления водительского удостоверения. Поэтому возможность установления личности водителя, управляющего транспортным средством, затруднена", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Из информации также следует, что водители будут обязаны каждые 4,5 часа останавливаться для отдыха. Он должен длиться не менее 45 минут, при этом перерывы можно разбивать на части, первая из которых не может быть менее 15 минут, а последняя – менее 30 минут.