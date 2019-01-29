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18:12

Захарова отреагировала на слова Порошенко о необходимости мира с РФ

власть политика

18:12

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко о необходимости мира с Россией.

По словам Захаровой "у Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире – выполнение минских соглашений".

"Он им не воспользовался", – цитирует Захарову РИА Новости. По мнению представителя МИД РФ, для Порошенко характерно "давать пустые обещания, не выполнив предыдущие".

Ранее на форуме в Киеве Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией, "холодный, но мир". Украинский лидер назвал тему войны и мира одной из главных на предстоящих в марте президентских выборах.

власть политика

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