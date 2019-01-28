У Кремля пока нет позиции по антикоррупционной идее Минюста

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Кремль еще не изучил предложения российского Минюста об изменении антикоррупционного законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На просьбу журналистов оценить идею введения термина "вынужденная коррупция" представитель Кремля ответил, что детально не знаком с инициативой министерства юстиции.

Ранее газета "Ведомости" написала, что сотрудники Минюста хотят провести общественное обсуждение и понять, при каких обстоятельствах коррупцию можно считать вынужденной и не требующей наказания.

Разработкой поправок в законодательство занимаются Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Цель изменений связана с декриминализацией случаев, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы".