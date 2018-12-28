Путин и Лукашенко проведут переговоры 29 декабря

В Москве 29 декабря пройдет встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была днями ранее в Москве", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости. Главными темами предстоящей встречи станут обсуждение договора о создании Союзного государства и налогового маневра.

Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла 25 декабря. На ней обсуждалась, в том числе, проводимая Москвой налоговая реформа, которая вызывает претензии со стороны Минска. Реформа предусматривает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет и рост налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. В Минске считают, что из-за этих изменений Белоруссия только в следующем году потеряет около 300 миллионов долларов. По итогам четырехчасовых переговоров стороны не пришли к соглашению, однако белорусский лидер заявил, что страны могут договориться о спорных вопросах в сфере энергетики.