В Совете Федерации прокомментировали строительство заграждения на границе Крыма и Украины

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с порталом Москва 24 прокомментировала завершение строительства заграждения на границе с Украиной.
"Крымчане и гости субъекта могут быть спокойны, имеющиеся сегодня на украинско-российской границе заграждения, оснащенные разными видами датчиков, видеокамерами ночного наблюдения надежно защищают российско-украинскую границу", – подчеркнула сенатор.
По ее мнению, возведенная граница протяженностью 60 километров в районе Перекопского перешейка обеспечивает безопасность крымчан и туристов из России и Украины, которые приехали на новогодние праздники в Крым.
Она отметила, что выросшая стена между двумя странами будет способствовать пресечению контрабанды с украинской стороны, а также защитит от системных попыток проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательных групп с целью дестабилизации ситуации в республике, организованных украинскими спецслужбами.
При этом Ольга Ковитиди убеждена в том, что строительство заграждений – вынужденная мера защиты безопасности Крыма от соседа. "От страны, где объявлено военное положение, причем искусственно, можно ожидать чего угодно. Украина сегодня как обезьяна с гранатой, так как для Порошенко, чтобы удержать власть, остается одно – вооруженные провокации. Поэтому заграждение обеспечивает безопасность крымчан", – заявила Ольга Ковитиди.
Собеседница портала Москва 24 добавила, что, отправляясь на новогодние праздники, крымчане теперь спокойны: в квартирах тепло, в домах новогодние елки, а граница на замке.
На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию. Строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.