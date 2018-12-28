В Совете Федерации прокомментировали строительство заграждения на границе Крыма и Украины

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Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с порталом Москва 24 прокомментировала завершение строительства заграждения на границе с Украиной.

"Крымчане и гости субъекта могут быть спокойны, имеющиеся сегодня на украинско-российской границе заграждения, оснащенные разными видами датчиков, видеокамерами ночного наблюдения надежно защищают российско-украинскую границу", – подчеркнула сенатор.

По ее мнению, возведенная граница протяженностью 60 километров в районе Перекопского перешейка обеспечивает безопасность крымчан и туристов из России и Украины, которые приехали на новогодние праздники в Крым.

Она отметила, что выросшая стена между двумя странами будет способствовать пресечению контрабанды с украинской стороны, а также защитит от системных попыток проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательных групп с целью дестабилизации ситуации в республике, организованных украинскими спецслужбами.

При этом Ольга Ковитиди убеждена в том, что строительство заграждений – вынужденная мера защиты безопасности Крыма от соседа. "От страны, где объявлено военное положение, причем искусственно, можно ожидать чего угодно. Украина сегодня как обезьяна с гранатой, так как для Порошенко, чтобы удержать власть, остается одно – вооруженные провокации. Поэтому заграждение обеспечивает безопасность крымчан", – заявила Ольга Ковитиди.

Собеседница портала Москва 24 добавила, что, отправляясь на новогодние праздники, крымчане теперь спокойны: в квартирах тепло, в домах новогодние елки, а граница на замке.

На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию. Строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.