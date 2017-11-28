В Госдуме раскритиковали идею Минфина сократить число получателей соцподдержки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Предложение министра финансов России Антона Силуанова сократить число получателей социальной поддержки из госбюджета прокомментировали в Госдуме. С критикой инициативы Минфина выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
По его словам, социальные выплаты нужно давать не только нуждающиеся, но и тем, кто заслужил материальную поддержку государства своим подвигом.
"Это те, кто отдавал свое здоровье, рисковал своей жизнью: участники Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, чеченской кампании, чернобыльцы", – пояснил Тарасенко. "Не все они нуждаются, но все они достойны того, чтобы государство их отмечало", – цитирует RT слова депутата.
Ранее стало известно, что глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением сократить число получателей соцподдержки из бюджета, перенаправив эти средства "именно тем, кто нуждается".
Кроме того, сообщается, что 28 ноября на заседании координационного совета нацстратегии действий в интересах детей Владимир Путин предложил продлить выплаты маткапитала до конца 2021 года, а также в случае с нуждающимися семьями использовать материнский капитал в виде ежемесячных выплат.
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