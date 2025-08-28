Песков указал на отсутствие договоренностей с Украиной по воздушному перемирию

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Между Россией и Украиной не достигалось никаких договоренностей насчет возможного объявления перемирия в воздухе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме", – добавил он.

Песков напомнил, что российские силы продолжают успешно выполнять свои задачи в зоне спецоперации и бьют только по объектам военной и околовоенной инфраструктуры.

Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию в западных СМИ о том, что дроны-разведчики Вооруженных сил России якобы летают в Германии над маршрутами поставок американских вооружений.



"Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали", – указал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что Москва сохраняет настрой на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, но для этого необходима взаимность со стороны Киева.

При этом руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, хотя точные сроки их следующей личной встречи все еще неизвестны.

