Договоренностей по зерновой сделке с участием РФ, Турции и Катара нет – Песков

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Никаких конкретных договоренностей касаемо возобновления зерновой сделки с участием РФ, Катара и Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет", – сказал Песков.

При этом дискуссии, касающиеся сделки и проходящие в различных форматах, продолжаются, добавил он.

Представитель Кремля отметил, что возобновление зерновой сделки зависит в том числе от выполнения договоренностей, установленных российской стороной.

Говоря об информации, которая поступила от властей Украины и касалась того, что с момента прекращения зерновой сделки уже второе судно вышло в Черное море и двигается через организованный Киевом коридор, Песков отметил, что произошедшее не имеет отношения к перспективам возможного возобновления сделки.

"Это совсем другая субстанция. И здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с РФ в Стамбуле по поводу возобновления зерновой сделки.

В начале августа Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они пришли к договоренности о подготовке возможной встречи. Путин в рамках беседы изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Позже один из дипломатических источников заявлял, что встреча турецкого и российского лидера может состояться 4 сентября в Сочи. При этом власти Турции не сообщали точных дат, однако Эрдоган не исключал, что встреча с Путиным может состояться в РФ уже в сентябре.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки