Песков прокомментировал жалобы Борреля на недостаток популярности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров более популярен в западных СМИ, чем он.

"Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Боррель рассказал, что западная пресса иногда оставляет без внимания его заявления, однако передает высказывания Лаврова.

В частности, по его словам, западные средства массовой информации распространили заявление Лаврова о вине европейских санкций в текущих проблемах, которое тот сделал в ходе визита в африканские страны.

